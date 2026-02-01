De Zerbi amaro | Ho visto cose strane non vi dico quello che penso ma ricordate | vengo dalla mda

De Zerbi si mostra molto amareggiato dopo il pareggio del suo Marsiglia contro il Paris FC. In conferenza stampa, l’allenatore ha detto di aver visto cose strane e di non voler entrare nei dettagli, ma ha lasciato intendere che qualcosa non gli torna. La sua delusione è evidente, e ora si aspetta una reazione dalla squadra.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.