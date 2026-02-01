De Zerbi amaro | Ho visto cose strane non vi dico quello che penso ma ricordate | vengo dalla mda
De Zerbi si mostra molto amareggiato dopo il pareggio del suo Marsiglia contro il Paris FC. In conferenza stampa, l’allenatore ha detto di aver visto cose strane e di non voler entrare nei dettagli, ma ha lasciato intendere che qualcosa non gli torna. La sua delusione è evidente, e ora si aspetta una reazione dalla squadra.
De Zerbi molto amareggiato in conferenza stampa dopo il pareggio in rimonta del Paris FC contro il suo Marsiglia. Deluso il tecnico italiano che non si spiega alcuni atteggiamenti dei suoi calciatori.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su De Zerbi Marsiglia
“Ho visto i messaggi, vi dico tutto”. Valeria Marini, l’annuncio sul caso Signorini: “Certe cose…”
Fabregas incredulo per quello che ha visto: “Se penso che questo è il Milan che vedevo da piccolo…”
Cesc Fabregas si è mostrato molto deluso dopo la sconfitta contro il Milan, esprimendo incredulità per l’esito della partita.
Ultime notizie su De Zerbi Marsiglia
Argomenti discussi: Marsiglia, caso rientrato: De Zerbi e lo staff restano almeno sino a fine stagione; Incubo Marsiglia: eliminati dal gol di Trubin dopo i complimenti del Bruges. De Zerbi amaro: Ora tutti zitti; Terremoto Marsiglia: De Zerbi non allena la squadra dopo l'eliminazione in Champions, vicino il divorzio.
Brighton, De Zerbi amaro. Poi svela: Ecco cosa ho detto a De RossiIl Brighton di De Zerbi torna va via con le ossa rotte dall’Olimpico, dove perde 4-0 contro la Roma: le parole del manager degli inglesi in conferenza Lo scontro tra italiani, tra allenatori emergenti ... calciomercato.it
Marsiglia, De Zerbi vuota il sacco: la verità sull’addio dopo l’euroflop. Dugarry all’attacco: IncompetenteDe Zerbi torna a parlare dopo la figuraccia in Champions: lascerà il Marsiglia? Il tecnico dice tutto, ma la bufera non si placa. Le accuse di Dugarry. sport.virgilio.it
«Mi hanno insegnato a prendermi le mie responsabilità. Da qui non mi muovo, ci resto per altri 5-6 anni». Roberto De Zerbi si è presentato davanti ai giornalisti dopo la pesante eliminazione in Champions League contro il Bruges, una sconfitta che ha aliment - facebook.com facebook
#DeZerbi, questa volta il portiere punisce: ma quel precedente con il #Milan... x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.