Carlos Alcaraz ammette di guardare troppo i social | Mi faccio influenzare e dubito di me stesso

Dopo la vittoria all'esordio nel torneo di Barcellona, il tennista ha rivelato di dedicare molto tempo ai social media, ammettendo che questa abitudine lo porta a essere influenzato e a mettere in discussione le proprie capacità. La sua sincerità ha aperto un confronto sulle difficoltà di gestire la presenza online, che spesso influisce sulla fiducia in sé stesso durante le competizioni.

Carlos Alcaraz a cuore aperto dopo la vittoria all'esordio a Barcellona: "Guardo troppo i social e mi lascio influenzare, a volte dubito di me stesso". Il tennista spagnolo fa i conti con le critiche e con un nuovo fastidio al polso.🔗 Leggi su Fanpage.it Carlos Alcaraz e l’impulsività: “A volte dico cose che non penso. Poi mi rendo conto della gravità”Carlos Alcaraz parla dello sfogo in campo a Miami e racconta cosa gli accade nei momenti più complessi: "Soltanto dopo mi rendo conto della gravità... Carlos Alcaraz ammette: “In alcuni momenti più frustrato del dovuto. Moutet? Sarà una sfida imprevedibile”Carlos Alcaraz prosegue nel suo percorso netto agli Australian Open 2026 superando in tre set il tedesco Yannick Hanfmann con il punteggio di 7-6 6-3...