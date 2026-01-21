Carlos Alcaraz ammette | In alcuni momenti più frustrato del dovuto Moutet? Sarà una sfida imprevedibile

Carlos Alcaraz prosegue nel suo percorso netto agli Australian Open 2026 superando in tre set il tedesco Yannick Hanfmann con il punteggio di 7-6 6-3 6-2 in 2 ore e 46 minuti di gioco. Una vittoria che solo a livello di risultato si può definire agevole, dato che, specialmente nel primo parziale, ha nascosto qualche insidia al numero 1 del mondo. Lo spagnolo, infatti, ha messo in mostra parecchio nervosismo in quei momenti, recuperando anche un break di svantaggio, salvo poi cambiare marcia e chiudere in maniera netta. Il murciano analizza quanto avvenuto in campo in conferenza stampa: " Oggi abbiamo cercato di essere il più positivi possibile.

