Carlo Conti saluta commosso Sanremo e diserta la conferenza stampa | Ho voluto io Stefano De Martino in finale
Carlo Conti, conduttore e protagonista della finale di Sanremo 2026, ha partecipato brevemente alla conferenza stampa dopo l’evento e ha dichiarato di aver voluto Stefano De Martino in finale. Durante l'incontro, ha espresso emozioni per la serata e ha scelto di non partecipare alla sessione di domande successive. La sua presenza è durata pochi minuti, e poi si è allontanato senza ulteriori interventi.
Carlo Conti ha fatto una breve apparizione in conferenza stampa all'indomani della finale di Sanremo 2026. Prima di lasciare la sala stampa, ha salutato commosso Sanremo, poi sul passaggio di testimone: "Ho chiesto io De Martino in finale". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Stefano De Martino nella finale di Sanremo 2026 per passaggio di consegne con Carlo Conti: “Non gli lascio un pacco”Stasera Carlo Conti annuncerà chi sarà il conduttore di Festival di Sanremo 2027.
Carlo Conti conferma l’addio a Sanremo: “Dopo il 2026 passo la mano”, è pronto Stefano De MartinoCarlo Conti chiude la porta a Sanremo 2027 su Chi: "Giusto lasciare spazio ad altri".
Tutti gli aggiornamenti su Carlo Conti.
Temi più discussi: Sanremo 2026, Carlo Conti commosso: Festival dedicato a Pippo Baudo; Carlo Conti presenta Mogol: La storia della musica italiana. L'Ariston in piedi; Stefano De Martino è il conduttore del Festival di Sanremo 2027, il passaggio di testimone in diretta; Carlo Conti commosso mentre parla di Baudo: Tocca a me il primo Festival senza Pippo.
Carlo Conti saluta commosso Sanremo e diserta la conferenza stampa: Ho voluto io Stefano De Martino in finaleCarlo Conti ha fatto una breve apparizione in conferenza stampa all’indomani della finale di Sanremo 2026. Prima di lasciare la sala stampa, ha salutato commosso Sanremo, poi sul passaggio di ... fanpage.it
Sanremo 2026, Carlo Conti: Oggi arrivano notizie terribili e noi siamo qui a fare festa, musica, in un Paese libero e democratico. Referendum? Non si può parlarne, ma ...Il conduttore ricorda le parole di Papa Francesco mentre Pausini si commuove: 'Forse dopo il Festival mi vorrete un po' più bene' ... ilfattoquotidiano.it
“Che ipocrita, follia”. Sanremo, quelle parole choc di Carlo Conti alla moglie: cala il gelo sull’Ariston - facebook.com facebook
Sanremo - Gaffe di Carlo Conti prima della pubblicità: avete visto x.com