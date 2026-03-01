Carlo Conti saluta commosso Sanremo e diserta la conferenza stampa | Ho voluto io Stefano De Martino in finale

Carlo Conti, conduttore e protagonista della finale di Sanremo 2026, ha partecipato brevemente alla conferenza stampa dopo l’evento e ha dichiarato di aver voluto Stefano De Martino in finale. Durante l'incontro, ha espresso emozioni per la serata e ha scelto di non partecipare alla sessione di domande successive. La sua presenza è durata pochi minuti, e poi si è allontanato senza ulteriori interventi.