Carlo Conti | Stefano De Martino è completo La battuta a mia moglie? Lo spirito dei fiorentini non è apprezzato

Il Festival di Sanremo si è appena concluso e Carlo Conti ha condiviso la sua soddisfazione per il risultato ottenuto. Dopo aver passato il testimone a Stefano De Martino, Conti ha commentato la vittoria di Sal Da Vinci e ha parlato di una battuta fatta alla moglie durante la manifestazione. Ha anche detto che Stefano De Martino è considerato un conduttore completo.

Il Festival di Sanremo si è ormai concluso e si tirano le somme. Carlo Conti è felice del suo risultato e ha passato il testimone della conduzione e direzione artistica a Stefano De Martino, ha poi parlato della vittoria di Sal Da Vinci e ha commentato la battuta fatta alla moglie all'Ariston. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Carlo Conti saluta commosso Sanremo e diserta la conferenza stampa: “Ho voluto io Stefano De Martino in finale”Carlo Conti ha fatto una breve apparizione in conferenza stampa all'indomani della finale di Sanremo 2026.

Carlo Conti conferma l’addio a Sanremo: “Dopo il 2026 passo la mano”, è pronto Stefano De MartinoCarlo Conti chiude la porta a Sanremo 2027 su Chi: "Giusto lasciare spazio ad altri".

Tutto quello che riguarda Carlo Conti

Temi più discussi: Sanremo, Carlo Conti e il passaggio di testimone a De Martino: Conduttore e direttore artistico; Carlo Conti spiazza tutti e 'passa il testimone' a Stefano De Martino come prossimo conduttore di Sanremo: Ti meriti questo e il percorso che stai facendo; L'annuncio ufficiale: Stefano De Martino conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027; Stefano De Martino sarà il conduttore di Sanremo 2027, l'annuncio in diretta.

Carlo Conti: Stefano De Martino è completo. La battuta a mia moglie? Lo spirito dei fiorentini non è apprezzatoIl Festival di Sanremo si è ormai concluso e si tirano le somme. Carlo Conti è felice del suo risultato e ha passato il testimone della conduzione e direzione artistica a Stefano De Martino, ha poi ... fanpage.it

Stefano De Martino conduce Sanremo 2027: passaggio di consegne all’Ariston, l’annuncio di Carlo Conti in diretta – VIDEOStefano De Martino guiderà il Festival di Sanremo 2027. L’annuncio ufficiale è atteso stasera all’Ariston, con il passaggio di consegne da Carlo Conti in diretta su Rai 1. gay.it

Max del Papa mi dice: "Caro Nic, mi tocca difendere Carlo Conti" facebook

Carlo Conti: “Felice dei risultati. Sono felice che quando ho detto no all’azienda per il 2027, ho chiesto proprio io - fortemente - di fare in video questo passaggio di testimone con Stefano De Martino” #Sanremo2026 #Sanremo2027 x.com