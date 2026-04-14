Su TikTok è comparso un video in cui un volto molto simile a quello di Fabio Caressa promuove un sito di scommesse online. Il video è stato realizzato tramite una tecnica di deepfake, una tecnologia che permette di creare immagini e video falsi altamente realistici. Il contenuto sponsorizza un casinò virtuale e sta attirando l’attenzione delle autorità per i rischi legati a truffe e attività illegali.

Su TikTok sta circolando un video sponsorizzato che ha acceso più di un campanello d’allarme: protagonista è un finto Fabio Caressa che promuove un casinò online. A uno sguardo attento, però, l’intero contenuto mostra tutti i segni di un deepfake: volto statico, espressioni innaturali, voce metallica e movimenti rigidi, come se il celebre telecronista fosse stato “ricostruito” artificialmente. Nel filmato, diviso in due sezioni, la parte superiore mostra immagini tipiche di slot machine e ambienti da gioco online, mentre nella parte inferiore appare Caressa, vestito con una maglietta dal gusto discutibile e immerso in uno sfondo che richiama loghi sportivi e riferimenti al brand del casinò.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caressa trasformato in deepfake per una truffa: il video per sponsorizzare un sito illegale

La truffa con il volto di Fabio Caressa: la sua immagine deepfake per sponsorizzare un sito illegaleSui social sta girando un video in cui una copia di Fabio Caressa creata dall'intelligenza artificiale sponsorizza un casinò online.

«X è più simile a un sito porno di deepfake»: l’Ue ancora contro MuskUn gruppo di 54 europarlamentari di Ppe, S&D, Renew, Verdi e Sinistra ha scritto a von der Leyen.