Il caso delle immagini deepfake di nudo generate dal chatbot su X, noto anche come Grok, ha suscitato nuove polemiche. Ventiquattro ore dopo, 54 eurodeputati di diversi schieramenti hanno espresso preoccupazione, sottolineando le implicazioni per la sicurezza e l’etica online. La vicenda evidenzia le sfide legate alla gestione dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale e alla regolamentazione delle piattaforme digitali.

Il caso di Grok e delle foto deepfake di nudo generate dal chatbot su X continua a far discutere. Dal Parlamento europeo si è levato il grido di 54 eurodeputati, da diversi schieramenti politici. Si parla di esponenti di Ppe, S&D, Renew, Verdi e Sinistra che hanno scritto a Ursula von der Leyen. La richiesta alla presidente della Commissione europea è di «sostenere le alternative europee alle piattaforme di social media dominanti». Hanno spiegato che «X non è più uno strumento aperto ed equilibrato per la comunicazione politica o il giornalismo. Assomiglia a un sito web di pornografia deepfake e a un sistema di trasmissione unidirezionale per lo stesso Musk». 🔗 Leggi su Lettera43.it

Deepfake porno su X, l’Ue avvisa Elon Musk: “Possibili divieti nel quadro della legge sull’Intelligenza artificiale”L’Unione Europea ha avvertito Elon Musk riguardo ai contenuti deepfake porno diffusi su X, sottolineando la possibilità di introdurre divieti specifici nell’ambito della normativa sull’intelligenza artificiale.

