La truffa con il volto di Fabio Caressa | la sua immagine deepfake per sponsorizzare un sito illegale

Un video diffuso sui social mostra una versione generata dall'intelligenza artificiale che riproduce il volto di un noto commentatore sportivo mentre promuove un sito di gioco online. La figura, creata digitalmente, utilizza l’immagine di questa persona senza il suo consenso e si presenta come se fosse lui a sponsorizzare il casinò. La pubblicità si diffonde attraverso i canali social, suscitando preoccupazioni sulla diffusione di contenuti falsi.

Sui social sta girando un video in cui una copia di Fabio Caressa creata dall'intelligenza artificiale sponsorizza un casinò online. La truffa, lo chiariamo, non è solo ai danni degli utenti ma anche ai danni di Caressa stesso, che vede rubato il suo volto. Abbiamo ricostruito l'origine del video.🔗 Leggi su Fanpage.it

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