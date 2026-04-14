Caressa promuove i bianconeri | Con la vittoria contro l’Atalanta la Juve ha lanciato un chiaro segnale Ecco quale

Nel suo canale YouTube, il commentatore ha analizzato la recente partita della Juventus contro l’Atalanta, sottolineando la crescita del team. Ha affermato che la vittoria ha rappresentato un messaggio forte da parte dei bianconeri. Secondo il commentatore, la squadra sta mostrando segnali di miglioramento e compattezza, rafforzando la propria identità attraverso risultati positivi. La discussione si è concentrata sui progressi recenti della formazione torinese.

di Francesco Spagnolo Caressa sul proprio canale Youtube ha parlato della Juventus confermando come i bianconeri stanno diventando sempre più squadra. Il successo ottenuto dalla formazione bianconera nell’ultimo turno di campionato continua a far discutere gli addetti ai lavori, soprattutto per le modalità con cui è maturato. Analizzando il match nel suo consueto appuntamento su Youtube, il giornalista Fabio Caressa ha voluto sottolineare l’importanza del risultato ottenuto contro l’Atalanta, vedendovi un segnale di profonda trasformazione interna. Secondo la disamina di Caressa, la squadra ha dimostrato una capacità di resilienza inedita per questa stagione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Caressa promuove i bianconeri: «Con la vittoria contro l’Atalanta la Juve ha lanciato un chiaro segnale. Ecco quale» Trevisani promuove la Juve di Spalletti: «E’ molto bella da vedere, ma ha un problema. Ecco quale»Calciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Caressa: «Contro l’Atalanta la Juve di Spalletti ha vinto per la prima volta senza dominare»Hjulmand Juve opzione destinata a tramontare: sul danese sta lavorando senza sosta quella big europea! Le ultimissime Mercato Juve, unione d’intenti...