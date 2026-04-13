Caressa | Contro l’Atalanta la Juve di Spalletti ha vinto per la prima volta senza dominare

In una recente analisi, un commentatore ha osservato che la squadra allenata dall’allenatore ha ottenuto una vittoria contro l’Atalanta senza mantenere il possesso palla predominante. Questa è la prima volta che si verifica una vittoria di questo tipo sotto la guida attuale. La partita ha mostrato un diverso approccio rispetto alle precedenti sfide, con la squadra che ha trovato il successo senza ricorrere al dominio del gioco.

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