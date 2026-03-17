Derby vernacolo a Spazio Mumu

Venerdì 20 marzo si terrà a Spazio Mumu il primo appuntamento di una rassegna dedicata a comicità e teatro. L’evento prevede una serata di comicità popolare che mette in risalto la tradizione dialettale toscana, rivolta a un pubblico di tutte le età. La manifestazione è organizzata per presentare spettacoli di teatro e comicità per grandi e bambini.

Manca sempre meno alla rassegna di comicità e teatro per grandi e piccini. Tutto pronto per il primo appuntamento previsto per venerdì 20 marzo, quando ad attendere il pubblico ci sarà una serata di comicità popolare che celebra la tradizione dialettale toscana. La primavera sboccia allo spazio MUMU con la rassegna ‘ Gran Varieté ’, quattro spettacoli all’insegna della leggerezza e del divertimento che attraversano la stagione proponendo stili differenti tra loro capaci di coinvolgere pubblici di tutte le età: dal teatro comico alla stand-up comedy, dal circo contemporaneo al teatro per bambini e famiglie. Un momento di incontro e condivisione culturale, capace di unire generazioni diverse attraverso il linguaggio universale del teatro, della comicità e dell’arte dal vivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Derby vernacolo a Spazio Mumu Articoli correlati Milan Inter, ci sarà spazio per Dumfries? Ecco il piano tattico di Chivu in vista del derbydi Redazione Inter News 24Milan Inter, Chivu ragiona sul piano tattico in vista del derby di campionato: ci sarà spazio anche per Dumfries? Ecco le... ’La zona tranquilla’ di Caglieri. Risate, equivoci e vernacoloAl Teatro Nuovo Sentiero di Rifredi domani (ore 16,30) la compagnia Schiribizzo porta in scena la divertente commedia ‘La zona tranquilla’ di Emilio...