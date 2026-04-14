Carburanti porti bloccati in Sicilia Autotrasportator | fermiamo le merci

In Sicilia i porti sono stati bloccati dagli autotrasportatori, che hanno deciso di fermare il movimentamento delle merci fino a domenica. La protesta nasce in risposta all’aumento dei prezzi dei carburanti, in particolare del gasolio, che sta influenzando il trasporto e le attività portuali nella regione. La mobilitazione coinvolge operatori del settore che chiedono interventi per affrontare la situazione dei costi crescenti.

Continua l’aumento dei prezzi dei carburanti, soprattutto quello del gasolio. Fra i casi che rischiano di avere maggiore impatto quello dei porti siciliani, dove gli autotrasportatori hanno già iniziato la protesta per fermare le merci almeno fino a domenica. Servizio di Beatrice Bossi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Carburanti, porti bloccati in Sicilia. Autotrasportator: fermiamo le merci Carburanti, porti bloccati in Sicilia. Autotrasportator: fermiamo le merci Leggi anche: Conflitto in Iran, caos spedizioni merci: «Porti bloccati e boom del prezzo dei noli» Caro carburanti, scatta la serrata degli autotrasportatori siciliani. "Adesione al 90%, porti bloccati"Niente da fare, nessun passo indietro: anche se la Regione sta cercando una soluzione per mitigare gli effetti del caro-carburante, gli...