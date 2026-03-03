Conflitto in Iran caos spedizioni merci | Porti bloccati e boom del prezzo dei noli

Il conflitto in Iran ha causato un grave caos nelle spedizioni di merci, con i porti bloccati e un rapido aumento dei prezzi dei noli. Lo Stretto di Hormuz è stato chiuso, e ora anche il Canale di Suez, dove si trovano le forze Houthi, sta subendo interruzioni. La situazione sta influenzando le rotte di transito marittimo a livello internazionale.

TRASPORTO. Chiuso lo Stretto di Hormuz, lo stop si sta estendendo anche al Canale di Suez, dove si trovano gli Houthi. Saponaro (Asco): «La maggior parte delle compagnie ha cancellato le tratte che fanno scalo in Medio Oriente». Il commercio globale sta già soffrendo le ripercussioni della guerra in Medio Oriente. Nonostante le ostilità siano iniziate solamente tre giorni fa, la catena del trasporto merci si è già rotta. «La maggior parte delle compagnie marittime ha cancellato le tratte che fanno scalo nei porti del Medio Oriente. Il quadro nella serata di lunedì 2 marzo era il seguente: ci sono ancora degli spedizionieri che mantengono... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

