A Carbonia, una donna di 37 anni è stata arrestata dopo una notte di tensioni causate dal volume elevato di musica proveniente da un locale privato. La donna è stata condotta in caserma e successivamente posta agli arresti. L’intervento dei carabinieri si è reso necessario per gestire la situazione e riportare la calma nella zona centrale della città.

Una donna di 37 anni è stata portata in caserma e successivamente agli arresti a Carbonia, nel cuore del centro cittadino, dopo una notte di tensioni scatenate da un eccessivo volume musicale proveniente da un locale privato. L’intervento dei carabinieri, richiesto dai residenti che avevano segnalato ripetutamente il disturbo alla quiete pubblica, si è trasformato in uno scontro fisico quando la trentatreenne, già nota alle autorità, ha reagito con violenza contro i militari. La dinamica dell’accaduto si è sviluppata rapidamente non appena le forze dell’ordine sono giunte sul posto per sedare la situazione. Invece di collaborare, la donna ha...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carbonia, scontro con i carabinieri per la musica: arrestata la donna

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