Parapiglia alle Poste di San Bonifacio | donna arrestata dai carabinieri

Un parapiglia si è scatenato questa mattina alle Poste di San Bonifacio. I carabinieri sono intervenuti per bloccare una donna di 32 anni, di origini nigeriane e già nota alle forze dell’ordine, che ha tentato di resistere all’arresto. Alla fine, i militari sono riusciti a fermarla, accusandola di resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto riferito dai carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di San Bonifacio, una donna di 32 anni di origini nigeriane, già nota alle forze dell'ordine, è stata arrestata in flagranza con l'accusa di «resistenza a pubblico ufficiale». L'intervento è avvenuto nella serata di.

