La chiesa blu | San Bernardino e Sala Morone
La chiesa blu di San Bernardino e Sala Morone a Verona rappresenta un importante esempio di architettura religiosa e spiritualità locale. Qui si intrecciano storie di fede, tradizione e arte, offrendo ai visitatori un luogo di riflessione e scoperta. Questa introduzione fornisce un quadro chiaro e sobrio di un sito che conserva significative testimonianze storiche e culturali della città.
Faceva tremare i peccatori come foglie al vento. Bernardino da Siena arriva a Verona come una rock star: radunava folle oceaniche, con un mix di carisma e umiltà miracoli e aneddoti, parole semplici e immagini vivide. Appena canonizzato, infatti, Verona gli dedica la chiesa più francescana della.🔗 Leggi su Veronasera.it
