Le prenotazioni per le crociere a vela nella stagione invernale 20262027 verso i Caraibi e il Costa Rica prevedono uno sconto fino al 20% valido fino al 30 aprile. Questa offerta riguarda le prenotazioni effettuate entro tale data e riguarda le crociere nelle destinazioni indicate. La promozione si applica esclusivamente alle crociere a vela programmate per il prossimo inverno.

Le prenotazioni per le crociere a vela nella stagione invernale 20262027 verso i Caraibi e il Costa Rica prevedono una finestra temporale limitata per l’applicazione di uno sconto fino al 20%, con la scadenza fissata per il prossimo 30 aprile. La compagnia Star Clippers ha strutturato un programma che integra rotte consolidate su St. Maarten e Barbados con nuove opportunità di navigazione, puntando sulla pianificazione anticipata per garantire la disponibilità delle cabine migliori. Strategie di pianificazione e l’espansione del network verso Antigua. Il calendario operativo per il prossimo periodo invernale si articola attraverso diverse tipologie di imbarcazioni e itinerari specifici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caraibi 2026: risparmia il 20% sulle crociere a vela entro il 30 aprile

Carta di Solfagnano, progetto-concorso per le scuole: individuazione istituti entro il 18 febbraio, elaborati entro il 30 aprileIl Ministero dell’Istruzione e del Merito promuove un Progetto-Concorso rivolto a una scuola primaria e a una secondaria di secondo grado per ciascun...

Rottamazione quinquies, adesione entro il 30 aprile 2026: cosa rientraIl tempo per aderire alla Rottamazione quinquies va assottigliandosi: entro il 30 aprile 2026 bisogna inviare la domanda online per accedere alla...