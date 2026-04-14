Caporusso vola a San Marino | nuovo record italiano nei 150 metri

A 19 anni, l’atleta romagnolo ha stabilito il nuovo record italiano juniores nei 150 metri durante una gara a San Marino. La prestazione ha superato il precedente primato nazionale nella categoria, segnando un risultato importante per la sua carriera. La corsa si è svolta sulla pista sammarinese, e l’atleta ha concluso la prova con un tempo che ha fatto notizia tra gli addetti ai lavori.

Il diciannovesimo anno di età di Fabrizio Caporusso ha segnato un punto di svolta definitivo sulla pista di San Marino, dove l'atleta romagnolo ha stabilito il nuovo primato italiano Juniores nei 150 metri. Con un cronometro fermo a 15.68, il velocista ha superato la prestazione che resisteva dal 2018 e ha scritto una pagina fondamentale per la Libertas Atletica Forlì, che celebra contemporaneamente i suoi primi dieci anni di attività sportiva. La riscossa di un talento dopo l'ostacolo fisico Di .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caporusso vola a San Marino: nuovo record italiano nei 150 metri Leggi anche: Fabrizio Caporusso da record: a San Marino cade il primato Juniores sui 150 metri che resisteva dal 2018 Atletica: nel meeting indoor ’Ai Confini delle Marche’ vola nella gara riservata alle cadette. Castagnari brilla nei 600 metri . E sigla il nuovo record regionaleEsiti lusinghieri per l’Atletica Imola Sacmi Avis e la gemellata Atletica Lugo nello scorso fine settimana.