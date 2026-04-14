Il governo guidato dalla leader politica ha cercato un accordo con l'ex presidente degli Stati Uniti, rafforzando i legami con quella nazione. Questa scelta ha portato a un allontanamento o indebolimento dei rapporti con altri paesi e partner internazionali. La strategia ha suscitato reazioni diverse nel panorama politico e diplomatico, con alcuni che hanno osservato le conseguenze di questa linea di condotta.

Il governo Meloni ha inseguito l’alleanza con Trump indebolendo o allontanando gli altri partner mondiali. Prima la Russia, poi la Cina, e ancora Francia e Spagna in Europa, passando per Iran, ora pure gli Stati Uniti d’America. Il Governo Meloni ci ha isolati dal resto del mondo con la sua politica estera ambigua, ostinatamente trumpiana, e contraria ai suoi avversari, ma ora anche il Presidente degli Stati Uniti la critica e parla di delusioni. Non si tratta di coraggio e sovranismo, bensì, semplicemente, al contrario, di non curare i nostri interessi economici e commerciali. Altrimenti non ci saremmo inimicati i russi, che ci fornivano gas di qualità a prezzi di favore.🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Capolavoro di Giorgia Meloni: ci ha isolati dal resto del Mondo

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