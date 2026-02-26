Il nuovo capitolo di Resident Evil ha riscosso grande successo all’estero, con recensioni positive e un punteggio elevato su Metacritic. Tuttavia, in Italia, l’accoglienza appare più tiepida e le critiche sono meno entusiaste. La differenza di opinioni tra i diversi paesi si fa sentire, lasciando spazio a discussioni sulle ragioni di questa discrepanza. La pellicola continua a far parlare di sé, dividendosi tra apprezzamenti e riserve.

L’ultimo capitolo della saga Resident Evil si è presentato al mondo con un Metacritic di 88, ma in Italia la media è addirittura sotto l’8, voti gonfiati all’estero o troppo critici nel Belpaese? L’uscita di un videogioco molto atteso è preceduta sempre dalle votazioni della stampa specializzata, un’accoglienza critica che serve per presentare il prodotto al pubblico e che dovrebbe offrire una guida all’acquisto per tutti coloro i quali sono interessati al titolo in questione ma, giustamente, prima di spendere 80 euro cercano rassicurazioni sulla qualità e la validità dell’esperienza. Il non detto più grande che si cela dietro questa prassi è che poi, in realtà, nessun giudizio, per quanto qualificato, potrà realmente rappresentare una garanzia che il prodotto finale sia di nostro gusto. 🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - Resident Evil Requiem conquista il resto del mondo ma non l’Italia: è un capolavoro o un passo falso?

