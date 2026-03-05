Il conflitto in Iran ha suscitato preoccupazione a livello internazionale, con molte voci che evidenziano un aumento delle tensioni nella regione. La crisi coinvolge diversi attori e si manifesta in vari fronti, mentre le istituzioni multilaterali si trovano sotto pressione. La situazione attuale alimenta timori di un indebolimento delle norme che regolano i rapporti tra paesi, contribuendo a un quadro globale sempre più instabile.

L’escalation del conflitto in Iran “preoccupa su diversi fronti. In generale, io sono preoccupata intanto da una crisi sempre più evidente del diritto internazionale, degli organismi multilaterali, che sta generando un mondo sempre più governato dal caos”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo su Rtl 102.5. “Era purtroppo prevedibile – spiega la premier – dopo l’anomalia totale di un membro del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite”, ovvero la Russia, “che invadeva un suo vicino e chiaramente ha reso la situazione sempre più instabile. Sono preoccupata da un conflitto che, in particolare con la reazione scomposta dell’Iran, che sta sostanzialmente bombardando tutti i Paesi, compresi quelli che si erano spesi per un accordo sul nucleare iraniano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Giorgia Meloni: “Preoccupata dalla crisi del diritto internazionale, il mondo è governato dal caos”

“La crisi del diritto internazionale è figlia della guerra in Ucraina”: Meloni collega il conflitto in Iran con l’invasione russaSi dice molto preoccupata per la guerra arrivata in Europa con i droni che hanno colpito Cipro.

Meloni: "Crisi diritto internazionale figlia della guerra in Ucraina. L'Iran fermi gli attacchi nel golfo"La presidente del Consiglio: "L'Italia si era molto spesa per un accordo sul nucleare.

Tutti gli aggiornamenti su Giorgia Meloni.

Temi più discussi: Iran, Giorgia Meloni: Non siamo in guerra e non ci entriamo; La crisi del diritto internazionale è figlia della guerra in Ucraina: Meloni collega il conflitto in Iran con l’invasione russa; Meloni e l'Iran: L'obiettivo è che la crisi non dilaghi. Crosetto non ha mai smesso di fare il suo lavoro; Iran, Meloni: Mi preoccupa allargamento guerra in Europa, questa crisi figlia dell’attacco a Kiev.

Iran: Meloni, preoccupata su diversi fronti, anche per ripercussioni su Italia (RCO)(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 mar - La situazione in Medio Oriente preoccupa, e direi su diversi fronti. Lo ha detto la presidente del ... ilsole24ore.com

Giorgia Meloni: Non siamo in guerra, non vogliamo entrarci. Poi le basi, gli aiuti, il diritto, il petrolio...Secondo la premier a preoccupare è la reazione scomposta dell'Iran che comporta un rischio di escalation che può ... huffingtonpost.it

Giorgia Meloni: "Non siamo in guerra, non vogliamo entrarci". Poi le basi, gli aiuti, il diritto, il petrolio... x.com

La situazione è drammatica. Il conflitto in Medio-Oriente rischia di allargarsi con conseguenze imprevedibili. Così di buon mattino la presidente del Consiglio Giorgia Meloni riunisce i suoi ministri a Palazzo Chigi e decide che serve un passaggio parlamentare - facebook.com facebook