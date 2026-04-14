' Cantamare' | un viaggio tra musica e poesia per i più piccoli a La Città del Teatro

Domenica 19 aprile alle ore 11 si terrà uno spettacolo dedicato ai bambini da 1 a 5 anni presso La Città del Teatro. L’evento combina musica, poesia e gioco in un ambiente pensato per coinvolgere i più piccoli, offrendo un’esperienza teatrale che unisce elementi artistici e interattivi. L'iniziativa mira a creare uno spazio accogliente e partecipato, dove i bambini possono immergersi in un mondo di immaginazione e creatività.

Domenica 19 aprile, ore 11 – spettacolo per bambini da 1 a 5 anniUn’esperienza teatrale pensata per i più piccoli, dove musica, gioco e immaginazione si incontrano in uno spazio accogliente e partecipato. Domenica 19 aprile alle ore 11, la Città del Teatro di Cascina ospita “CantaMare”.🔗 Leggi su Pisatoday.it ’Liberi’ illumina l’Arena del Sole. Tra amarcord, poesia e musica. La città celebra l’immenso DallaUna grande serata di musica, immagini e parole in onore di Lucio Dalla, ieri sera all’Arena del Sole, in cui provare la sensazione di essere ’Liberi’. Dantedì, viaggio tra poesia e stelle al Planetario di Città della ScienzaUn viaggio tra poesia e universo, dove i versi di Dante Alighieri incontrano le più recenti scoperte dell’astrofisica.