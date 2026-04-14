A Cannes 2026, il regista giapponese Kiyoshi Kurosawa porta sul grande schermo il suo nuovo film intitolato “The Samurai and the Prisoner”. La pellicola si svolge nel Giappone feudale e combina elementi di indagine e introspezione. La presentazione del film avviene nella sezione ufficiale del festival, attirando l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori. Kurosawa torna così a Cannes con un’opera che si inserisce nel panorama del cinema d’autore giapponese.

Il cinema d’autore giapponese torna protagonista a Cannes 2026 con “The Samurai and the Prisoner”, il nuovo film di Kiyoshi Kurosawa. Un’opera attesa che segna un passaggio importante nella carriera del regista, capace ancora una volta di reinventare il proprio linguaggio spostandosi verso un racconto storico dal forte impatto psicologico. Un film storico lontano dai cliché. Ambientato nel Giappone dell’epoca Sengoku, il film si inserisce nel filone dei racconti di samurai, ma ne ribalta completamente le aspettative. Niente battaglie epiche o azione spettacolare: al centro c’è un’indagine, un mistero che si sviluppa in uno spazio chiuso e carico di tensione.🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Cannes 2026: Kiyoshi Kurosawa presenta “The Samurai and the Prisoner”, tra indagine e introspezione nel Giappone feudale

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