Danza Alessandra Ferri Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres

Alessandra Ferri ha ricevuto oggi il titolo di Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres per il suo contributo alla danza. La decisione arriva dalla Repubblica Francese, che premia il talento e l’impegno della ballerina italiana. Ferri, direttrice del Wiener Staatsballett e prima ballerina assoluta, ha portato la sua arte in tutto il mondo. La cerimonia si è svolta a Roma, dove l’artista ha ricevuto il riconoscimento tra amici e colleghi. La sua carriera continua a ispirare nuove generazioni di ballerini.

Roma, 19 feb. (askanews) – Alessandra Ferri, direttrice del Wiener Staatsballett e prima ballerina assoluta, è stata insignita oggi dalla Repubblica Francese del titolo di Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres, uno dei più alti gradi della massima onorificenza culturale francese. Nel messaggio ufficiale che accompagna la distinzione, la ministra della Cultura Rachida Dati ha sottolineato che il prestigioso premio è destinato a personalità che si siano distinte per creatività e per il sostegno alla valorizzazione del patrimonio culturale francese. Attraverso questa nomina, la Francia rende omaggio al contributo di Alessandra Ferri alla diffusione delle arti e delle opere in Francia e nel mondo.