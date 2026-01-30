Cancro al pancreas una nuova strategia | cosa cambia dopo lo studio spagnolo

Dopo uno studio condotto in Spagna, i ricercatori hanno mostrato che in modelli animali è possibile eliminare le cellule di uno dei tumori più aggressivi del pancreas, l’adenocarcinoma duttale pancreatico (Pdac), usando una combinazione di tre farmaci. La notizia fa sperare, ma ancora i risultati sono lontani dagli ospedali.

Una speranza che arriva dai laboratori, non ancora dagli ospedali. Dalla Spagna giunge una notizia che ha attirato l'attenzione della comunità scientifica internazionale: nei modelli animali è stato possibile eliminare le cellule di uno dei tumori più aggressivi e diffusi, l'adenocarcinoma duttale pancreatico (Pdac), grazie a una combinazione di tre farmaci. I risultati sono stati presentati dal biochimico e oncologo Mariano Barbacid, direttore del gruppo di Oncologia sperimentale del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Lo studio, pubblicato su PNAS, mostra una regressione completa del tumore nei topi per oltre 200 giorni, senza effetti collaterali significativi.

