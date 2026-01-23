A Davos, il premier canadese Mark Carney ha sottolineato come l’ordine mondiale sia ormai in crisi, evidenziando che chi non partecipa ai processi decisionali rischia di finire nel mirino. Nel contesto internazionale, Donald Trump ha attirato l’attenzione per le sue dichiarazioni sulla Groenlandia e le tensioni con gli alleati, confermando la centralità delle personalità statunitensi nel panorama globale.

Tutti gli occhi erano puntati su un uomo solo a Davos: Donald Trump. Con le sue rivendicazioni territoriali sulla Groenlandia e le minacce agli alleati riottosi, il presidente degli Stati Uniti aveva monopolizzato l’attenzione globale. Eppure il discorso che ha fatto davvero tremare le fondamenta del World Economic Forum 2026 riunito in Svizzera è arrivato da uno che quel consesso lo conosce molto bene: Mark Carney, attuale premier nonché ex banchiere centrale del Canada (e della Banca d’Inghilterra). Il suo discorso, pronunciato nel pomeriggio di martedì 20 gennaio e arrivato dopo un tour diplomatico tra Cina e Qatar, costituisce una svolta storica. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - “L’ordine mondiale era una finzione. Ora chi non è seduto a tavola, è sul menù”: il premier del Canada Mark Carney squarcia il velo d’ipocrisia a Davos. Ma Trump si vendica

“L’ordine internazionale basato su regole era una finzione”: l’incredibile ammissione di Carney a DavosDurante il meeting di Davos, Mark Carney, ex governatore della Banca del Canada, ha dichiarato che l’ordine internazionale basato su regole era una “finzione”.

Premier Canada Carney a Davos: Medie potenze devono unirsi attorno al tavolo, o diventano menù – Il videoDurante il World Economic Forum di Davos, il Governatore della Banca d’Inghilterra, Andrew Bailey, ha sottolineato l’importanza per le medie potenze di collaborare e partecipare attivamente ai tavoli decisionali internazionali.

