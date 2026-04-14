Il governo canadese ha annunciato la sospensione delle accise federali su benzina e diesel dal 20 aprile al 7 settembre. Questa misura mira a ridurre i costi energetici per le famiglie e le imprese, rendendo più economici i carburanti durante il periodo estivo. La decisione si inserisce in un intervento volto a contenere l’inflazione e alleviare il peso delle spese quotidiane legate al carburante.

Per alleggerire il carico economico su famiglie e imprese, il governo canadese ha stabilito la sospensione delle accise federali su benzina e diesel per il periodo compreso tra il 20 aprile e il 7 settembre. L’iniziativa, presentata dal primo ministro Carney, mira a mitigare le pressioni sui prezzi dei carburanti, prevedendo una riduzione alla pompa di circa 10 centesimi al litro per la benzina e di 4 centesimi per il diesel. L’impatto diretto sulla filiera produttiva e sul potere d’acquisto. La decisione amministrativa punta a generare un effetto positivo che si propaghi lungo l’intera catena economica, evitando che i costi energetici alimentino un’inflazione importata sui beni di consumo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Canada: benzina e diesel più economici per frenare l’inflazione

Carburanti, diesel e benzina sempre più cari: fino a 12 euro in più per il pieno(Adnkronos) – Gli attacchi di Israele sui depositi di carburanti in Iran hanno ulteriormente fomentato il panico sui mercati petroliferi...

Prezzi benzina e diesel: le app per trovare i distributori più convenientiNonostante il taglio temporaneo delle accise varato dal Governo a partire dal 19 marzo, e dalla durata di 20 giorni, il prezzo della benzina e del...