Prezzi benzina e diesel | le app per trovare i distributori più convenienti

Nonostante il taglio temporaneo delle accise varato dal Governo a partire dal 19 marzo, e dalla durata di 20 giorni, il prezzo della benzina e del diesel nell'ultimo mese è andato incontro a continui rincari. Si tratta di una conseguenza della crisi in Medio Oriente, dove i bombardamenti di Stati Uniti e Israele in Iran hanno avuto come una delle conseguenze la chiusura di fatto dello Stretto di Hormuz da parte del regime iraniano: una mossa, questa, per aumentare la pressione sulle potenze avversarie e far scattare una crisi energetica nei paesi occidentali con il blocco delle esportazioni di petrolio e gas naturale. Di fronte a questa... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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