Tra memoria e coraggio | alla Mediterranea la festa per i 174 anni della polizia di Stato

Oggi all’Università Mediterranea di Reggio Calabria si è tenuta una cerimonia per celebrare il 174° anniversario della fondazione della polizia di Stato. La manifestazione ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, ufficiali e cittadini, in un evento che ha ricordato la storia della forza di polizia e il suo ruolo nel territorio. È stato un momento dedicato alla commemorazione e al rispetto per il servizio svolto nel corso degli anni.

Si è svolta oggi, presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, la cerimonia per il 174esimo anniversario della fondazione della polizia di Stato, un momento solenne che ha unito memoria, istituzioni e comunità nel segno della legalità e del servizio al Paese.A impreziosire l’evento la. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it La Polizia di Stato compie 174 anni, Meloni: “Storia di coraggio, dedizione e servizio alla Nazione”(Adnkronos) – Oggi la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale in Piazza del Popolo a... L’Aquila onora la Polizia: 174 anni tra memoria e sicurezzaLe celebrazioni per il 174° anniversario della Polizia di Stato si sono svolte questa mattina, venerdì 10 aprile 2026, tra la Questura dell’Aquila e... Si parla di: Polizia di Stato, 174 anni di storia: le foto della cerimonia alla Mediterranea; Amore Mediterraneo.