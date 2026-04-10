Durante un evento dedicato alla polizia, il ministro dell’interno ha dichiarato che la minaccia eversiva è concreta e ha criticato l’uso della difesa della legalità come marchio di riconoscimento per gli agenti. Ha anche fatto riferimento a un episodio recente in cui due militanti anarchici sono deceduti mentre costruivano un ordigno, definendolo una conferma della gravità della situazione.

«Il recente episodio in cui due militanti della galassia anarchica hanno perso la vita mentre costruivano un ordigno non è una notizia da archiviare in fretta: è la conferma che la minaccia eversiva è reale, presente, attiva». Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nel suo intervento in occasione della cerimonia in piazza del Popolo per il 174esimo anniversario della fondazione della polizia. «La polizia di Stato svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione, nel monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e nella protezione degli obiettivi sensibili», sottolinea il titolare del Viminale. L'attività della polizia contro gli estremismi Nel 2025, intatno, le attività della Polizia di Stato e delle Digos ha portato al deferimento all'autorità giudiziaria di «3. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Piantedosi alla festa della polizia: «La minaccia eversiva è reale. Inaccettabile che la difesa della legalità diventi marchio per agenti»

Piantedosi alla festa della polizia: «La minaccia eversiva è reale, presente, attiva»«Il recente episodio in cui due militanti della galassia anarchica hanno perso la vita mentre costruivano un ordigno non è una notizia da archiviare...

Piantedosi, 'minaccia eversiva è reale, presente, attiva'"Il recente episodio in cui due militanti della galassia anarchica hanno perso la vita mentre costruivano un ordigno non è una notizia da archiviare...

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Spunta un provino per Temptation Island nel passato di Claudia Conte. Il retroscena sulla giornalista legata al ministro Piantedosi: https://fanpa.ge/HPATY - facebook.com facebook

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