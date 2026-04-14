Campobasso trionfa con la ginnastica | 300 atlete alla Molisana Arena

Nel fine settimana, la Molisana Arena di Campobasso ha accolto oltre 300 ginnaste provenienti da varie regioni italiane per i Campionati nazionali Gold di specialità. L’evento ha visto la partecipazione di atlete di diverse età e livelli, con le competizioni che hanno coinvolto numerose discipline della ginnastica. La manifestazione ha rappresentato un momento importante per il settore, attirando pubblico e addetti ai lavori nella città.

La Molisana Arena di Campobasso ha ospitato nel corso del fine settimana i Campionati nazionali Gold di specialità, un evento che ha la partecipazione di oltre 300 ginnaste provenienti da ogni angolo d’Italia. La competizione, dedicata alle categorie junior e senior, si è conclusa con un bilancio di ben 337 esercizi eseguiti, consolidando il ruolo della città molisana come centro capace di accogliere grandi appuntamenti sportivi nazionali. Il successo organizzativo della Sporting Bovianum e l’impatto sul territorio. Dietro la riuscita di questa manifestazione si cela il lavoro strutturato della Sporting Bovianum, coordinata dalla direttrice tecnica Antonella Policella.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campobasso trionfa con la ginnastica: 300 atlete alla Molisana Arena Campobasso ko in casa: Livorno vince 2-1 e frena la corsa molisana in Serie C. Malgrida e Bonassi decidono l’incontro.Il Campobasso incassa una sconfitta casalinga per 2-1 contro il Livorno nella 26esima giornata del girone B di Serie C, una battuta d'arresto che... Ginnastica Imperia: Giovani atlete brillano ai regionali, una stagione di successi e ritorno alla base.Una ventina di medaglie conquistate in un solo mese di gare ha illuminato la stagione agonistica della Ginnastica Imperia, segnando un avvio di 2026...