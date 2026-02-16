Ginnastica Imperia | Giovani atlete brillano ai regionali una stagione di successi e ritorno alla base
La Ginnastica Imperia ha portato a casa oltre venti medaglie nelle ultime settimane, grazie alle performance delle giovani atlete ai campionati regionali, che hanno dimostrato talento e determinazione. La squadra punta ora a rafforzare le proprie radici, investendo sui giovani e sui programmi di formazione. Questo successo ha stimolato l’entusiasmo tra le ragazze, che si allenano con maggiore motivazione in vista delle prossime competizioni.
La Ginnastica Imperia Volteggia Verso il Futuro: Una Stagione di Successi e Ritorno alle Origini. Una ventina di medaglie conquistate in un solo mese di gare ha illuminato la stagione agonistica della Ginnastica Imperia, segnando un avvio di 2026 ricco di promesse per le giovani atlete e un rinnovato slancio per la disciplina nel territorio. Le competizioni regionali federali, disputate tra Genova, Lavagna e Varazze a febbraio, hanno visto brillare venticinque ginnaste, confermando la vitalità del movimento giovanile nella provincia imperiese. Un Mosaico di Talenti: I Primi Successi. La stagione si è aperta con i livelli A e B, le categorie considerate di base, dove sette podi sono stati conquistati dalle atlete più giovani.🔗 Leggi su Ameve.eu
