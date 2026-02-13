Campobasso ko in casa | Livorno vince 2-1 e frena la corsa molisana in Serie C Malgrida e Bonassi decidono l’incontro

Il Campobasso perde in casa 2-1 contro il Livorno, con i gol di Malgrida e Bonassi che decidono l’incontro, fermando la corsa dei molisani nel girone C di Serie C.

Livorno batte Campobasso: un passo indietro per i molisani nel girone C. Il Campobasso incassa una sconfitta casalinga per 2-1 contro il Livorno nella 26esima giornata del girone B di Serie C, una battuta d’arresto che complica i piani della squadra molisana. La partita, disputata il 12 febbraio 2026 all’Avicor Molinari, è stata decisa da un episodio nel primo tempo e da una difesa livornese attenta nella ripresa, nonostante un generoso sforzo dei padroni di casa. Inizio shock e reazione immediata. L’Avicor Molinari si è presentato a una partita combattuta fin dai primi minuti, con il Campobasso che ha cercato subito di imporre il proprio gioco.🔗 Leggi su Ameve.eu

L’Union Corsari di Prato ha conquistato una vittoria importante a Livorno, mentre i Dragons sono stati sconfitti in casa contro Castelfiorentino.

Questa sera il Livorno affronta il Campobasso in una partita importante.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Gubbio, gol di Minta e tre punti d’oro. Campobasso ko: zona playoff più vicina; Tutto sul Campobasso, prossimo avversario del Livorno; Il Campobasso incappa nella seconda sconfitta di fila, perde 1-2; Campobasso – Us Livorno 0-1. Malagrida porta avanti gli amaranto!.

Diretta Campobasso Livorno/ Streaming video tv: i rossoblù sfidano gli amaranto (Serie C, 12 febbraio 2026)Diretta Campobasso Livorno, streaming video tv: quote e probabili formazioni per il ventiseiesimo turno del campionato di Serie C, stagione 2025/2026 (girone C) ... ilsussidiario.net

DIRETTA/ Campobasso Legnago Salus (risultato finale 2-0): i padroni di casa sfruttano la superioritàAllo stadio Antonio Molinari, il Campobasso ospita il Legnago Salus in occasione di questa gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, Girone B. Partono forte i padroni di casa, con ... ilsussidiario.net

Cade in casa il Campobasso Football Club, sconfitto per 1-2 dal Unione Sportiva Livorno 1915. Seconda sconfitta consecutiva per i lupi dopo la caduta contro il Gubbio. Tutte nel primo tempo le segnature #IoSeguoTgr Tgr Rai - facebook.com facebook