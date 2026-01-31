L’importanza della testa Gli psicologi dello sport offrono un aiuto agli atleti olimpici

Gli atleti olimpici sentono tutto il peso delle quattro anni di preparazione. Un minuto di gara può decidere tutto, e la pressione si fa sentire forte. Gli psicologi dello sport lavorano proprio su questo, aiutando gli atleti a mantenere la concentrazione e a gestire lo stress prima di entrare in campo. Per molti, è un elemento fondamentale per arrivare al massimo.

La gestione della mente nello sport è importante tanto quanto saper fare il gesto atletico. Se la testa dello sportivo non funziona, anche il corpo smette di rispondere. "Noi psicologi agiamo sulla persona, facciamo un percorso cucito sull’atleta”, dice la dottoressa Francesca Stecchi Uno o due minuti di prestazione. Quattro anni di preparazione. Già solo questa consapevolezza aumenta la pressione su un atleta olimpico. E la gestione della mente nello sport è importante tanto quanto saper fare il gesto atletico. Se la testa dello sportivo non funziona, anche il corpo smette di rispondere. Le difficoltà di uno sportivo sono tante. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L’importanza della testa. Gli psicologi dello sport offrono un aiuto agli atleti olimpici Approfondimenti su Olimpiadi Testa Fiamma Olimpica, notte bianca e premi agli atleti: il Natale messinese all'insegna dello sport Venerdì e sabato a Messina si svolgeranno gli eventi Narni, 25° edizione per il gran galà dello sport: "Valorizzare gli atleti del territorio" Celebrare un quarto di secolo di eccellenza sportiva a Narni, con il 25° Gran Galà dello Sport, significa riconoscere l'impegno e il talento degli atleti locali. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Olimpiadi Testa Argomenti discussi: Sport, l’esposizione ripetuta a colpi alla testa quadruplica il rischio di demenza; Emicrania e disabilità: i nuovi trattamenti e la rivoluzione degli anticorpi monoclonali; Da Matera al successo di ‘A testa alta’, l’ascesa di Marta Manduca; A testa alta vs La preside. Le due dirigenti scolastiche della tv a confronto. L'importanza della testa. Gli psicologi dello sport offrono un aiuto agli atleti olimpiciLa gestione della mente nello sport è importante tanto quanto saper fare il gesto atletico. Se la testa dello sportivo non funziona, anche il corpo smette di rispondere. Noi psicologi agiamo sulla pe ... ilfoglio.it Quale fiction preferisci tra queste due A testa alta o La Preside Sono due serie che trattano temi di grande importanza ed entrambe ben fatte. #sabrinaferilli #luisaranieri #lapreside #atestaalta - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.