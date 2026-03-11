Scherma gli atleti olimpici sfidano in pedana i colleghi paralimpici

Nel fine settimana al Piacenza Expo si svolge una competizione di scherma che coinvolge atleti olimpici e paralimpici in un evento inclusivo. La manifestazione, programmata per sabato 14 e domenica 15 marzo, rappresenta la più partecipata nella storia della Federazione Italiana di scherma. Sono in programma diverse gare che vedono insieme atleti di diverse categorie e abilità.

Sabato 14 e domenica 15 marzo al Piacenza Expo la gara inclusiva più partecipata nella storia della FIS. Per la prima volta in palio un pass per i Campionati Italiani Assoluti di Roma 2026. Il presidente Mazzone: «Un grande motivo d’orgoglio per tutta la scherma italiana». Non sarà certo un punto d’arrivo, ma un momento storico, quello sì, lo è già. Il Gran Premio di Scherma Integrata, in programma a Piacenza sabato 14 e domenica 15 marzo, entra negli annali della Federazione Italiana Scherma come la gara inclusiva con il maggior numero di partecipanti, ben 122 complessivamente, in una competizione speciale in cui gli atleti olimpici sfideranno in carrozzina i colleghi paralimpici. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Leggi anche: Fencing for All, l’evento di scherma a Roma: il 1 marzo in pedana atleti neurotipici e autistici Scherma, Seconda Prova Nazionale di sciabola: il weekend di Foggia si chiude con gli Assoluti in pedanaLa competizione sta coinvolgendo centinaia di schermidori suddivisi in varie categorie con gare intense e spettacolo sulle pedane pugliesi. Contenuti e approfondimenti su Scherma gli atleti olimpici sfidano in... Temi più discussi: Gran Premio di Scherma Integrata a Piacenza, per gli atleti olimpici che sfidano i colleghi paralimpici in carrozzina c’è in palio il pass per i Campionati Italiani Assoluti di Roma 2026; Gli atleti olimpici sfidano in pedana i colleghi paralimpici: partecipazione record per il Gran Premio di Scherma Integrata in programma sabato e domenica a Piacenza; Scherma: test per dodici atleti della Nazionale di fioretto al CPO ‘Giulio Onesti’; Tre atleti della scherma Treviso alle Olimpiadi di Parigi: Regalateci una medaglia. Atleti olimpici in pedana con i paralimpici, a Piacenza il GP di Scherma IntegrataMaggior numero di partecipanti, ben 122 complessivamente, in una competizione speciale in cui gli atleti olimpici sfideranno in carrozzina i colleghi paralimpici. italpress.com Le grandi sfide della scherma olimpicaLa scherma olimpica affronta sfide significative, dalla crescente competitività globale all'integrazione della tecnologia nelle gare. Questi elementi, uniti all'evoluzione delle regole e delle attrezz ... mondiali.net La Trapani Scherma brilla al Palavesuvio di Napoli #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook