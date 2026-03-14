Promozione La Castelfrettese prova a volare anche in campionato

Dopo aver conquistato la finale di Coppa Italia di Promozione contro il Gabicce Gradara, la Castelfrettese si prepara a riprendere il campionato. La squadra ha affrontato le partite infrasettimanali e ora si concentra sulla prossima sfida di campionato. La formazione si impegna per migliorare la propria posizione in classifica e cercare di ottenere punti importanti.

Dopo le fatiche infrasettimanali, con la qualificazione colta mercoledì alla finale di Coppa Italia di Promozione a spese del Gabicce Gradara, la Castelfrettese si rimette in marcia in campionato. La squadra di Tiranti è attesa da una trasferta ostica, sul campo della capolista Lunano che sta viaggiando verso l’Eccellenza. Ai biancorossi di Castelferretti il compito di fermare la marcia vincente della squadra di Manfredini reduce da quattro vittorie. Successo che ha colto mercoledì, in Coppa, anche la Castelfrettese con un pokerissimo di reti (doppiette nel primo tempo di Gabrielli e Parasecoli e gol di Polenta nel secondo tempo). Ora la squadra di Tiranti vorrà correre anche in campionato in attesa della finale da giocare contro l’Aurora Treia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Promozione La Castelfrettese prova a volare anche in campionato Articoli correlati Leggi anche: Promozione. La Castelfrettese sceglie Tiranti. Sarà lui il successore di Bugari Leggi anche: La Falco continua a volare alto. Cappelli: "Un’ottima prova" Una selezione di notizie su Promozione La Castelfrettese prova a... Discussioni sull' argomento PROMOZIONE A. Pari in un finale da film tra Castelfrettese e Vismara; Coppa Italia Promozione. L’Aurora Treia corsara. Sconfigge l’Azzurra Colli e conquista la finale. Promozione La Castelfrettese prova a volare anche in campionatoDopo le fatiche infrasettimanali, con la qualificazione colta mercoledì alla finale di Coppa Italia di Promozione a spese del Gabicce Gradara, la Castelfrettese si rimette in marcia in campionato. La ... sport.quotidiano.net Lunano vuole imporre la legge alla Castelfrettese, Vismara-Alma Fano live su TVRSPROMOZIONE - Tutto sul weekend nel Girone A Il sabato del girone A di Promozione proporrà alle ore 15 un’altra avvincente tappa della corsa per il primato. Dopo aver allungato a + 4, la capolista Luna ... youtvrs.it Tgr Rai FVG. . Per produzione, promozione e anche consumo, le donne in FVG battono gli uomini in quanto a vino. A Buongiorno regione l'associazione "le donne del vino" Lorenzo Gherlinzoni - facebook.com facebook Pallavolo A2F Promozione - Futura Giovani-Costa Volpino: il derby lombardo vale il terzo posto x.com