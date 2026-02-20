Il Trapani rischia di essere escluso dal Girone C di Serie C a causa di problemi finanziari. La società ha incontrato difficoltà nel saldare gli stipendi ai giocatori, portando a una possibile penalizzazione o esclusione. La classifica del campionato potrebbe cambiare radicalmente se la squadra dovesse essere esclusa. La situazione desta preoccupazione tra tifosi e dirigenti, che attendono sviluppi nelle prossime settimane. La decisione finale potrebbe cambiare gli equilibri del torneo.

Perché il Trapani rischia l’esclusione dal Girone C di Serie C. Dopo le esclusioni dello scorso anno di Taranto FC 1927 e Turris Calcio, il Girone C di Serie C potrebbe vivere un nuovo scossone. Questa volta sotto i riflettori c’è il Trapani Calcio. La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha respinto il reclamo del club siciliano, confermando i 7 punti di penalizzazione e l’ammenda da 6.500 euro inflitti lo scorso 8 gennaio dal Tribunale Federale Nazionale per violazioni di natura amministrativa. Respinti anche i ricorsi dell’amministratore unico Valerio Antonini e di altri dirigenti sanzionati con inibizioni e ammende.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Serie C Girone C: Trapani verso l’esclusione? terremoto annunciato, classifica stravolta in testa

Leggi anche: Caos in Serie C, pesante penalizzazione per il Trapani: come cambia la classifica del girone C

Leggi anche: Serie C | Rimini verso l'esclusione, come cambierebbe la classifica: Livorno in zona salvezza

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.