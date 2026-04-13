Calendario Campionati Italiani nuoto 2026 | programma orari tv streaming

Da domani fino al 18 aprile, si svolgeranno i campionati italiani di nuoto 2026 presso un impianto di Riccione. La competizione, riservata alle categorie assolute, si svolge in vasca lunga e rappresenta una delle principali tappe della stagione. La manifestazione sarà trasmessa in diretta TV e streaming, con gli orari e il programma che saranno comunicati nei dettagli. La stagione culminerà con gli Europei di Parigi del 2026.

Da domani al 18 aprile i campionati italiani di nuoto 2026 terranno banco nell’impianto di Riccione. La tradizionale competizione degli Assoluti primaverili in vasca da 50 metri terrà banco, in una stagione che avrà negli Europei 2026 di Parigi il suo evento clou. In funzione proprio di questa manifestazione, ci sarà la selezione nel corso del campionato. In totale 687 atleti (372 maschi e 315 femmine) per 164 società che svilupperanno 1427 presenze gara e 109 staffette. Tutti i big azzurri in vasca tranne l’infortunato Nicolò Martinenghi che sta seguendo il programma di recupero. In acqua gli olimpionici Thomas Ceccon, iscritto nei 50 stile libero e nei 200 dorso, e Gregorio Paltrinieri di nuovo presente in vasca nei suoi 1500 stile libero; iscritto nei 50 e 100 rana l’iridato Simone Cerasuolo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario Campionati Italiani nuoto 2026: programma, orari, tv, streaming Atletica oggi, Campionati Italiani cross 2026: orari, tv, programma, streamingQuest’oggi, domenica 22 febbraio, andranno in scena tutte le gare individuali dei Campionati Italiani cross 2026 tra gli splendidi templi del parco... Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv: orari 8 febbraio, tv, streaming, calendario italiani in garaOggi domenica 8 febbraio va in scena la quinta giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: si preannuncia grande spettacolo in...