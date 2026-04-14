Campionati italiani Marchello stupisce nei 400 stile libero | si va a Parigi

Durante i campionati italiani di nuoto, un nuotatore ha ottenuto un risultato significativo nei 400 stile libero, portandosi a qualificarsi per i prossimi appuntamenti internazionali. La gara ha attirato l’attenzione degli spettatori presenti, mentre l’atleta ha concluso la prova con un tempo che ha superato le aspettative. L’evento si inserisce nel percorso di preparazione per le competizioni di livello mondiale in programma nel 2026.

Davide Marchello ha portato a casa una grande prova nei 400 stile libero: dai campionati italiani all’avvicinamento a Parigi 2026 Una bracciata dopo l’altra, i campionati italiani continuano a regalare spettacolo e a calamitare l’attenzione di tutti gli appassionati. In particolare, si è disputata una grande finale dei 400 stile libero uomini, in quel di Riccione, dove è andato in scena il day 1 degli Assoluti primaverili. Stavolta, però, il significato non era solo letto alla gloria della vittoria, anzi. Il titolo portava in dote un obiettivo ancora più importante, cioè la qualificazione agli Europei 2026, che si terranno a Parigi. Un appuntamento imperdibile, in cui ci saranno tutti i migliori.🔗 Leggi su Sportface.it Davide Marchello stupisce nei 400 stile libero dei campionati italiani e stacca il biglietto per ParigiLa finale dell’arrivo al cardiopalma quella dei 400 stile libero uomini di questi campionati italiani di nuoto 2026. LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: subito Ceccon nei 50 stile! Rientra Benedetta Pilato, attesa per QuadarellaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Assoluti primaverili di nuoto 2026 in...