Campionati Assoluti di nuoto | Lamberti da record grande prova di Quadarella

Si è conclusa la prima giornata dei Campionati Assoluti di nuoto, evento che determina le qualifiche per gli Europei. Durante le competizioni, un nuotatore ha stabilito un nuovo record, mentre una nuotatrice ha ottenuto una prestazione molto significativa. Le gare si sono svolte in un clima di grande intensità, con atleti che hanno dato il massimo nelle rispettive specialità. La giornata ha visto anche altre prestazioni di rilievo tra i partecipanti.

Il primato del figlio d’arte e la delusione per la specialista della rana aprono i Primaverili di Riccione, validi come qualificazioni per gli Europei di Parigi, con emozioni forti. Michele Lamberti passa da condividere il record con Thomas Ceccon a detenerlo da solo nei 50 dorso: migliora da 24"40 a 24"38, vincendo e staccando il pass europeo. Ritrovata la forma dopo i problemi alla spalla, e tornato ad allenarsi a Brescia con Maurizio Divano – trasferitosi apposta per seguirlo – Lamberti firma un tempo di livello mondiale, secondo solo al 24"36 del cinese Xu Jiayu. Per appena due decimi, invece, Francesco Lazzari resta fuori dalla qualificazione.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Campionati Assoluti di nuoto: Lamberti da record, grande prova di Quadarella LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: record italiano per Michele Lamberti nei 50 dorso! Attesa per Pilato e QuadarellaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I RISULTATI DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18. LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: record italiano per Michele Lamberti nei 50 dorso! Quadarella a Parigi, delude PilatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I RISULTATI DELLE BATTERIE DEL MATTINO 19.