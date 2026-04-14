Cammini di Sicilia | a Catania il trekking urbano Lava e Fede tra storia eruzioni e culto di Sant' Agata

Il 12 aprile 2026 si è tenuta in tutta la Sicilia la terza Giornata Regionale dei Cammini e Sentieri, un evento gratuito che ha visto la partecipazione di numerosi escursionisti. A Catania, tra i diversi percorsi proposti, si è svolto il trekking urbano

Il 12 aprile 2026 si è svolta in tutta la Sicilia la terza Giornata Regionale dei Cammini e Sentieri di Sicilia, iniziativa gratuita che ha coinvolto numerosi escursionisti lungo i percorsi dell’isola. L’evento è stato dedicato al turismo lento, praticato a piedi, in bicicletta, a cavallo o con.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Sant’Agata, la vergine che fermò la lava dell’Etna: la storia dolorosa dell’amatissima patrona di CataniaOgni anno, tra il 3 e il 6 febbraio, la città di Catania si trasforma in un oceano di devozione per celebrare Sant’Agata, una delle figure più...

Festa di Sant’Agata a Catania: riti antichi, fede popolare e tradizioni che animano la città con riti secolari.Ogni anno, il 5 febbraio, Catania si trasforma in una città che respira fede, memoria e tradizione.

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