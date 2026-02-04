Sant’Agata la vergine che fermò la lava dell’Etna | la storia dolorosa dell’amatissima patrona di Catania

Questa mattina a Catania, tra le strade affollate e le processioni, si sono rivissute le storie di Sant’Agata, la patrona che secondo la leggenda fermò la lava dell’Etna. Molti cittadini hanno partecipato alle celebrazioni, portando fervore e tradizione in un clima di grande festa e rispetto.

Ogni anno, tra il 3 e il 6 febbraio, la città di Catania si trasforma in un oceano di devozione per celebrare Sant'Agata, una delle figure più affascinanti e antiche della cristianità. Ma dietro le spettacolari processioni e i fuochi d'artificio si nasconde la storia di una giovane donna del III secolo che, con una forza d'animo fuori dal comune, sfidò l'Impero Romano e divenne il simbolo del suo popolo. Nata in una nobile e ricca famiglia catanese tra il 229 e il 235 d.C., Agata scelse fin da giovanissima di dedicare la sua vita interamente alla fede. Ricevette il flammeum, il velo rosso che all'epoca identificava le vergini consacrate, e divenne diaconessa, servendo attivamente la comunità cristiana locale.

