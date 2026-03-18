Il 18 aprile 2026 si svolgerà la ventiduesima edizione della marcia dei Sette Castelli Gazzolesi, un evento che ogni anno coinvolge numerosi partecipanti nelle colline piacentine. La manifestazione, che si tiene tradizionalmente in questa data, vede camminatori che attraversano i sette castelli della zona, portando avanti una lunga tradizione di percorso e storia locale.

Sabato 18 aprile 2026 si terrà la ventiduesima edizione della marcia dei Sette Castelli Gazzolesi, un appuntamento annuale che trasforma le colline piacentine in un palcoscenico di movimento e tradizione. L’evento, organizzato dalla Polisportiva VII Castelli di Gazzola con il supporto della scuola elementare locale e del comune, vedrà partire i partecipanti dal cortile del castello di Gazzola alle ore 16:00, con le ultime partenze ammesse fino alle 17:30. Con oltre 2322 iscritti nell’edizione precedente, questa manifestazione non competitiva promette di coinvolgere nuovamente migliaia di persone tra Val Trebbia e Val Luretta. L’atmosfera sarà quella tipica delle tradizioni emiliane, dove lo sport si intreccia indissolubilmente con la valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 18 aprile: 22 anni di marcia tra castelli e storia

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