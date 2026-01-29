Incidente A1 camion a fuoco in galleria Le Croci tra Calenzano e bivio con la Direttissima 16 km di coda verso Bologna - VIDEO

Un camion si è incendiato questa mattina nella galleria Le Croci, causando un grave incidente sull’A1 tra Calenzano e il bivio con la Direttissima. Il fuoco ha bloccato completamente la corsia in direzione Bologna, creando una coda di circa 16 chilometri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Per tutta la durata dei lavori, il traffico è stato deviato con l’uscita obbligatoria a Calenzano, creando disagi e rallentamenti lungo tutta la viabilità. Al

