Autostrada A1 | tir carico di cisterne sbatte nella galleria delle Croci di Calenzano Tratto chiuso per Bologna

Da firenzepost.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, intorno alle 20, un tir carico di cisterne ha tamponato una parete all’interno della galleria delle Croci, sull’autostrada A1 a Calenzano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno chiuso temporaneamente il tratto tra Firenze e Bologna per permettere le operazioni di soccorso e rimuovere il mezzo incidentato. La galleria rimane chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

Sul posto stanno convogliando 3 squadre, 2 autobotti e un’autogru. Circolazione completamente bloccata verso Bologna. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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