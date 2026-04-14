Autostrada A1 | tir carico di cisterne sbatte nella galleria delle Croci di Calenzano Tratto chiuso per Bologna

Oggi, intorno alle 20, un tir carico di cisterne ha tamponato una parete all’interno della galleria delle Croci, sull’autostrada A1 a Calenzano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno chiuso temporaneamente il tratto tra Firenze e Bologna per permettere le operazioni di soccorso e rimuovere il mezzo incidentato. La galleria rimane chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

Sul posto stanno convogliando 3 squadre, 2 autobotti e un’autogru. Circolazione completamente bloccata verso Bologna. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1: tir carico di cisterne sbatte nella galleria delle Croci di Calenzano. Tratto chiuso per Bologna Autostrada A1: Tir in fiamme nella galleria, riaperto il tratto a Calenzano. Coda in diminuzione verso BolognaFIRENZE – Poco dopo le ore 19 di stasera, 29 gennaio 2026, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Calenzano e il bivio con... Autostrada A1: Tir in fiamme nella galleria Le Croci, a Calenzano. Trasporta frutta. Circolazione bloccataBARBERINO DI MUGELLO – Incendio di un Tir carico di frutta sull’Autostrada A1, all’interno della Galleria Le Croci, nel comune di Calenzano.