Camera di Commercio Maria Strabace entra nel Comitato Imprenditoria Femminile

Maria Strabace è stata nominata nel Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Brindisi. La sua nomina rappresenta un passo importante per l’associazione locale e per le imprenditrici della zona. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle scorse settimane. L’incarico si inserisce in un quadro più ampio di iniziative volte a sostenere e promuovere le attività femminili nel settore economico.

BRINDISI - Un importante traguardo per Confcommercio Brindisi e per l'imprenditoria femminile del territorio. Maria Strabace, presidente di Terziario Donna della provincia di Brindisi, è entrata a far parte del Comitato per l'Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio Brindisi-Taranto. La.🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: Camera di Commercio | Nuove imprese a Livorno, 1.686 iscrizioni nel 2025 alla Camera di Commercio: la situazione attuale Imprenditoria femminile. Nuove cariche per il ComitatoSi è insediato ieri mattina al Polo Tecnologico Lucchese, in occasione della prima tappa del ‘Giro d’Italia delle Donne che fanno impresa’, il nuovo... Temi più discussi: Rifiuti: Il nuovo sistema sanzionatorio e gli strumenti aziendali di difesa preventiva; Commercio, Cciaa Roma: Al via la terza edizione di ‘Idee per il futuro'; Giovani competenze per il made in Italy: incontro a Palermo mercoledì 15 aprile in Camera di Commercio; Cinque giornate per leggere la complessità del presente - In Terris. Camera di Commercio guida oltre 40 imprese Toscana Nord-Ovest al VinitalyCon uno spazio espositivo senza precedenti per dimensioni ed impatto, 236 metri quadrati, e una presenza ampia e qualificata di imprese del comparto vitivinicolo, la Toscana Nord-Ovest è protagonist ... ansa.it Maria Paola Esposito: Col bilancio di sostenibilità più fiducia nella Camera di CommercioIl Segretario Generale dell’ente si è occupata di coordinare il gruppo di lavoro sull’attività di rendicontazione del primo Bilancio di Sostenibilità: Abbiamo tradotto tutto ciò che abbiamo fatto in ... bergamonews.it Al Vinitaly le aziende del territorio senese con la Camera di Commercio per presentare sul mercato i migliori vini - facebook.com facebook Mercoledì 22 aprile in Camera di Commercio. Potrai incontrare esperti del settore e conoscere da vicino tutti i servizi dedicati agli aspiranti imprenditori. Ingresso libero Info: [email protected] x.com