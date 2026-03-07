imprenditoria femminile nuove cariche per il comitato

Ieri mattina al Polo Tecnologico Lucchese si è insediato il nuovo Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest. L’evento ha segnato l’avvio della prima tappa del ‘Giro d’Italia delle Donne che fanno impresa’, con la presentazione delle nomine per il quadriennio 2026-2029. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti istituzionali e imprenditrici del territorio.

Si è insediato ieri mattina al Polo Tecnologico Lucchese, in occasione della prima tappa del ‘Giro d’Italia delle Donne che fanno impresa’, il nuovo Comitato per l’Imprenditoria Femminile (Cif) della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest per il quadriennio 2026-2029. L’organismo, che opera per promuovere lo sviluppo e la qualificazione della presenza delle donne nel mondo dell’impresa e contribuire alla crescita dei sistemi produttivi locali, ha confermato per acclamazione Valeria Di Bartolomeo nel ruolo di presidente. Ad affiancarla nel corso del mandato saranno le due vicepresidenti Michela Fucile, in rappresentanza della Giunta camerale, e Manuela Natali, in rappresentanza di Ugl Massa Carrara Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

