Cambio pneumatici in Lombardia entro quando montare le gomme estive e le sanzioni per chi non rispetta i tempi

In Lombardia, tra il 15 aprile e il 15 maggio 2026, è obbligatorio cambiare gli pneumatici invernali con quelli estivi. La normativa prevede che durante questo periodo i veicoli siano equipaggiati con gomme adatte alla stagione calda. Chi non rispetta queste date potrebbe incorrere in sanzioni amministrative. Le autorità hanno stabilito una finestra temporale precisa per la sostituzione, e gli automobilisti sono invitati a prenotare presso i gommisti per evitare eventuali multe.

Milano, 8 aprile 2026 - Cominciate a prenotare l’appuntamento con il vostro gommista di fiducia: d al 15 aprile al 15 maggio 2026 in Lombardia è obbligatorio smontare gli pneumatici invernali e sostituirli con quelli estivi. È anche l’occasione per valutare lo stato d’uso delle vostre gomme ed eventualmente decidere se sia giunta l’ora di cambiarle. Il battistrada minimo legale per le auto in Italia è di 1,6 millimetri su tutta la circonferenza ma sarebbe meglio non scendere sotto i 3. Questione di sicurezza. Mechanic holding a tire tire at the repair garage. replacement of winter and summer tires. Utilizzare gli pneumatici più adatti alla stagione n on è solo un obbligo di legge ma anche e soprattutto di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cambio pneumatici in Lombardia, entro quando montare le gomme estive e le sanzioni per chi non rispetta i tempi Leggi anche: Nuovo cartello stradale con «rombo bianco»: cosa significa e le sanzioni per chi non rispetta le regole Cambio gomme, dal 15 aprile si torna alle estive. Scadenze, regole e rischiCon l’arrivo della stagione primaverile torna puntuale anche l’appuntamento con il cambio pneumatici. Si parla di: Incendio in un box a Romano, evacuato un condominio. Cambio pneumatici in Lombardia, entro quando montare le gomme estive e le sanzioni per chi non rispetta i tempiMilano, 8 aprile 2026 - Cominciate a prenotare l’appuntamento con il vostro gommista di fiducia: dal 15 aprile al 15 ma ... ilgiorno.it Cambio gomme di primavera: perché passare agli pneumatici estivi è una scelta di sicurezzaCambio gomme estive: quando farlo, chi deve sostituirle e quali rischi ci sono per chi non rispetta le regole. quotidianomotori.com