Cambia la sede del comando di polizia municipale

Il comando di polizia municipale si trasferisce in una nuova sede situata nella zona Pip, alle spalle dell’area Carbone. La decisione di spostare l’ufficio è stata ufficializzata e la nuova posizione rappresenta un cambiamento rispetto alla sede precedente. L’operazione riguarda il trasferimento dell’intera struttura di comando, che ora sarà operativa nella nuova ubicazione.

Il Comando di polizia municipale cambia sede e si trasferisce nella zona Pip, alle spalle dell'area Carbone. La decisione dell'amministrazione comunale arriva anche nell'ambito di un più ampio intervento di riqualificazione e valorizzazione urbana.La nuova sede, recentemente adattata alle.🔗 Leggi su Casertanews.it Jim Carrey, America Unmasked — Behind his Iconic Comedy Career Leggi anche: Taglio del nastro a Ortona: ecco la nuova sede del comando della polizia locale Pontecagnano, inaugurata la nuova sede della Polizia MunicipaleSi è svolta ieri pomeriggio l'inaugurazione della nuova sede del Comando di Polizia Municipale di Pontecagnano Faiano, trasferitosi ufficialmente...