Taglio del nastro a Ortona | ecco la nuova sede del comando della polizia locale

A Ortona è stato inaugurato il nuovo comando della polizia locale, situato nei locali del tribunale di via Tripoli. Questa operazione permette di offrire agli agenti uno spazio più funzionale e moderno, migliorando l’efficienza delle attività e la qualità dei servizi per la cittadinanza. La nuova sede rappresenta un passo importante per il potenziamento della sicurezza e dell’organizzazione territoriale.

Il sindaco Angelo Di Nardo: "Investimento diretto sulla qualità dei servizi". Attualmente sono 16 le unità operative, a breve arriveranno altri tre agenti Dal Comune fanno sapere che per garantire una transizione ordinata, per circa un mese rimarrà aperto anche lo sportello di via Bernabeo 1, così da permettere ai cittadini di continuare a usufruire dei servizi senza cambiamenti immediati. Al termine di questa fase, tutte le attività si concentreranno nella sede di via Tripoli, che diventerà l'unico punto di riferimento per il corpo di polizia locale. "Questa sede rappresenta un passo avanti importante per il nostro corpo di polizia locale" ha ricordato durante l'inaugurazione il comandante Livio Feragalli ringraziando "l'attuale amministrazione e l'ex commissario per aver concluso l'iter di trasferimento dal tribunale al Comune, un percorso iniziato con la precedente amministrazione Castiglione.

